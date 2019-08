Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lloyds von 58 auf 52 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal habe die schwachen Aussichten für britische Banken bestätigt, schrieb Analyst Robin Down in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Daher habe er die Schätzungen und Kursziele für den Sektor gesenkt. Ein harter Brexit liege nun im Bereich des Möglichen./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-08-15/13:56

ISIN: GB0008706128