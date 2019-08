Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8700 dänischen Kronen belassen. Die Kennziffern seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem habe die Reederei ihre Jahresziele bekräftigt. Die Aktie sei historisch und auch im Branchenvergleich sehr günstig bewertet./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-08-15/14:15

ISIN: DK0010244508