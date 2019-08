In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen. In der vergangenen Woche legte sie um 9000 auf 220 000 zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 212 000 Erstanträgen gerechnet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stieg die Zahl dagegen um 1000 auf 213 750. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

10. Aug 19 220 9 213,75 1,00

03. Aug 19 211 -6 212,75 0,75

27. Juli 19 217 10 212,00 -1,25

20. Juli 19 207 -9 213,25 -5,50°

(Angaben in Tsd)

