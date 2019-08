BERLIN (Dow Jones)--Die wegen der Plagiatsaffäre angeschlagene Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat eine Kandidatur für den SPD-Parteivorsitz ausgeschlossen. Dies erklärte die SPD-Politikerin in einem Brief an die kommissarische Vorsitzende Malu Dreyer. Einen entsprechenden Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bestätigte eine Sprecherin des Parteivorstands gegenüber Dow Jones Newswires.

Giffey habe "sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, weil sie eine Sozialdemokratin durch und durch ist", sagte Dreyer dazu. Giffey habe zudem erklärt, dass sie nicht zulassen wolle, dass das anhängige Verfahren zur Überprüfung ihrer Doktorarbeit den Prozess der personellen Neuaufstellung der SPD überschatte. "Ich schätze Franziska Giffey sehr", so Dreyer. "Ihre Geradlinigkeit zeigt sich auch in diesem Schritt."

Die Freie Universität Berlin prüft Giffeys Doktorarbeit derzeit wegen eines Plagiatsverdachts. Die Plattform VroniPlag hatte "zahlreiche wörtliche und sinngemäße Textübernahmen, die nicht als solche kenntlich gemacht sind", moniert. Die Experten äußerten "die Vermutung wissenschaftlichen Fehlverhaltens". Giffey hatte von 2005 bis 2009 am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft promoviert.

August 15, 2019

