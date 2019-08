Erst Eskalation, dann Entspannung zwischen den USA und China - ein Szenario, das kein Trump'sches Naturgesetz ist.

Erst Schock, dann Versöhnung - so ging US-Präsident Donald Trump bisher im Zollstreit mit China vor. So auch diesmal. Erst hatte Trump dieser Tage Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelskonflikt mit Peking zerschlagen. Zwar gingen die Gespräche weiter, sagte Trump. Die USA würden jedoch zunächst kein Abkommen schließen. Zudem erklärte der Präsident, man werde keine Geschäfte mit Huawei abschließen, bis es eine Übereinkunft mit China gäbe. Einem zuvor veröffentlichten Medienbericht zufolge hat die US-Regierung eine Entscheidung verschoben, ob einigen US-Unternehmen wieder der Handel mit dem chinesischen Netzwerkausrüster erlaubt werde.

Dann jedoch gab Trump am Dienstag ein Stückweit nach. Die Einführung von Sonderzöllen in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Güter wie Laptops oder Mobiltelefone soll verschoben werden und zwar auf den 15. Dezember. An den Finanzmärkten sackte der Goldpreis kurzzeitig ab, der Dax drehte binnen Sekunden um 200 Punkte nach oben, Apple-Aktien beispielsweise um mehr als fünf Prozent. Alles offenbar befeuert von News-getriebenen Algorithmen.

Trump hatte Anfang August ursprünglich angekündigt, auf Importe aus China im Volumen von 300 Milliarden Dollar einen zehnprozentigen Sonderzoll zu erheben. Er stört sich am riesigen Defizit seines Landes im Handel mit der Volksrepublik und wirft der Regierung in Peking vor, sich nicht an Versprechen zu halten. Er will unter anderem, dass China deutlich mehr US-Agrarerzeugnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...