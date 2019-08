Nachdem viele Anleger bei der Pleite des Container-Vermieters P&R ihr Geld verloren haben, wurde nun ein Maßnahmenpaket beschlossen, um Anleger besser zu schützen. Unter anderem bekommt die BaFin zusätzliche Kompetenzen.

Vermögen besser schützen, den grauen Kapitalmarkt schärfer regulieren: Das Bundesfinanzministerium hat sich zusammen mit dem Verbraucherschutzressort auf ein Maßnahmenpaket für einen besseren Anlegerschutz verständigt. "Wir wollen den Sumpf am grauen Kapitalmarkt damit weiter austrocknen", sagte Verbraucherschutz-Staatssekretär Gerd Billen am Donnerstag in Berlin.

Das Maßnahmenpaket der Ministerien soll für mehr Transparenz am Anlagemarkt sorgen. Die Finanzaufsicht BaFin erhält dafür zusätzliche Kompetenzen und Ressourcen. Konkret sollen unvollständige Verkaufsprospekte abgeschafft und der Vertrieb von Vermögensanlagen auf beaufsichtigte Makler beschränkt werden. Ab 2021 soll die oberste ...

