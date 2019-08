USD/TRY erreicht Unterstützung in der Nähe des 10-Tage-SMA von 5,54 - Türkei Arbeitslosenquote fällt im Mai auf 12,8 % - US Einzelhandelsumsätze liegen im Juli über der Prognose - Die Lira kann heute einen Gewinn verbuchen und so fiel der USD/TRY auf 5,54, wo sich der 10-Tage-SMA befindet und eine Unterstützung geboten wurde. USD/TRY trifft Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...