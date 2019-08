Hitze, Dürre, Starkregen: Der Klimawandel begünstigt Extremwetterlagen und stresst Wirtschaft und Beschäftigte. Welche Folgen das hat - und wie sich Unternehmen auf die nächsten heißen Sommer vorbereiten.

Jochen Arenz steht unter Klimaschock. Der 53-Jährige sitzt bei strahlendem Sonnenschein am Ostseestrand, surft auf seinem Smartphone und sucht zwei Filmchen, nur wenige Tage alt. Sie zeigen die Innenstadt von Bad Doberan, bekannt durch sein mondänes Seebad Heiligendamm. Bürgermeister Arenz lebt seit 18 Jahren in der Stadt. Aber so etwas wie auf diesen Aufnahmen, sagt er, habe er noch nie erlebt: ein Wolkenbruch, aufgezogen vom Meer, der binnen Minuten die gesamte Doberaner Innenstadt kniehoch unter Wasser setzte. Autos blieben stecken, Keller liefen voll. Einen halben Nachmittag bloß habe der Spuk gedauert. Dann kam die Glutsonne zurück.

Für Arenz sind Hitze und Starkregen nicht nur neue Wetterphänomene, sondern ein ökonomisches Signal. Natürlich profitiere seine Region vom Klimawandel: von einer Saison, die bereits im März beginne und erst im November ende, von ausgebuchten Hotels, vollen Restaurants und badenden Urlaubern. Gerade erst haben sie in Bad Doberan ihr Tourismuskonzept adaptiert: "Wir haben hier jetzt halt jedes Jahr einen Jahrhundertsommer", sagt Arenz.

Andererseits ist der Klimawandel eine Katastrophe, für die Welt, auch für seine kleine Stadt: Bad Doberan "am Limit". Die Staus nervten die Einheimischen. Es gibt zu wenig Bademeister und Strandvogte, keine Putzleute und Ingenieure für den Bauhof. Seit zwei Jahren herrsche Trockenheit. Die Waldbrandgefahr sei groß, auch die Existenznot bei den Landwirten. Alles in allem treibe der Klimawandel die Kosten um 20 bis 30 Prozent, schätzt Bürgermeister Arenz: für Gehälter, Personal, Maschinen - und für das Management von Extremwetterlagen wie in diesem Sommer.

Und so badet Arenz praktisch aus, was theoretisch längst bekannt ist: Der menschengemachte Klimawandel verschiebt die gemäßigte Klimazone nach Norden, verändert die Luftströme in der Atmosphäre und begünstigt festgefahrene Wetterlagen. Die Frequenz und Intensität extremer Wetterereignisse nimmt zu, die Zahl der Dürren und Hitzewellen steigt, Regen fällt nicht, sondern stürzt vom Himmel. Kurzum: Deutschland kann nicht mehr mit warmen Sommern, kühlen Wintern und regelmäßigem Niederschlag rechnen. Stattdessen: Temperaturen jenseits der 30 Grad, ausgetrocknete Flüsse, verdorrte Felder, Wald- und Flächenbrände, aufgeplatzte Straßen, umgekippte Seen. Und im Winter: Schlammlawinen, überflutete Flüsse, eingeschneite Orte.

So heiß wie der Juli 2019 war laut dem EU-Dienst Copernicus kein je gemessener Juli in Europa. Sechs der zehn heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 traten in den vergangenen 17 Jahren auf. Allein durch den Hitzesommer 2018 entstand den Volkswirtschaften in Europa nach Angaben von Versicherungen ein Schaden in Höhe von 13 Milliarden Dollar. Land- und Forstwirte melden den Trocken-Tod von 100 Millionen Bäumen. Und Metropolen, in denen sich die Hitze besonders stark staut, sorgen sich schlicht um ihre Bewohnbarkeit. Bis 2050, so Forscher der ETH Zürich, erlebten drei Viertel der mehr als 500 größten Städte der Welt einen deutlichen Wandel der klimatischen Bedingungen. In London herrschten dann Temperaturen wie derzeit in Madrid. In Paris werde es so heiß sein wie heute im australischen Canberra. Und die Durchschnittstemperatur in den Ballungsräumen könne auch im Winter 4,7 Grad über dem derzeitigen Wert liegen.

Keine Frage also: Der Klimawandel bedroht die Leistungsfähigkeit ganzer Volkswirtschaften, zwingt Politik und Unternehmen zu enormen Anpassungsleistungen - und birgt für Deutschland gleichzeitig eine riesige Chance. Die Industrie braucht neue Maschinen und Technologien. Landwirte und Winzer benötigen resiliente Getreide- und Rebsorten. Die Transportbranche sucht ausgeklügelte Logistikkonzepte. Der Wirtschaftsstandort insgesamt muss mit alternativen Energien unter Strom gestellt und mit klimagerechten Büroarbeitsplätzen ausgestattet werden.Und so ist in diesem ausklingenden Sommer 2019 ein ganzes Land auf der Suche nach einer Antwort: Wie geht das eigentlich - erfolgreich wirtschaften in der Klimakrise?

Infrastruktur: Naturrisiko managen

Ein Nachmittag auf dem Rhein Anfang Juli. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat auf ein Ausflugsschiff geladen. Gemächlich schippert die MS Mainz von Köln-Porz aus flussabwärts. Scheuer steht ganz vorne, am Bug, in der Hand einen Stift, vor sich den Text einer gemeinsamen Erklärung, neben ihm Industrievertreter in schwarzen Anzügen, alle bereit, ihre Unterschrift unter das Schriftstück zu setzen. Aber Scheuer möchte warten. "Gleich kommt noch die Segnung dazu", sagt er und blickt in Richtung Dom.

"Chance und Risiko für die Wirtschaft zugleich"

Der CSU-Politiker und Exministrant will in diesem wichtigen Augenblick nicht auf Gottes Hilfe verzichten. Erst auf Höhe der Kirchtürme unterschreibt er den Aktionsplan Niedrigwasser Rhein. Scheuer und die anwesenden Vorstandsmitglieder von Thyssenkrupp, BASF und Covestro sind sich einig: 2018 darf sich nicht wiederholen. Damals führte der Rhein an 132 Tagen Niedrigwasser. Zeitweise brach die Binnenschifffahrt zusammen und mit ihr die Rohstoffversorgung der Anrainer. Allein das Konzernergebnis der BASF wurde dadurch mit 250 Millionen Euro belastet.

Es ist daher wenig verwunderlich, dass an erster Stelle der Chemieriese aus Ludwigshafen drängte, mit Scheuers Experten zu analysieren, wie man sich auf so etwas besser vorbereiten könne. Herausgekommen ist ein Acht-Punkte-Plan. Kurzfristig sollen Unternehmen besser über Wassertiefe und Pegelvorhersagen informiert, mittelfristig Lagerflächen ausgebaut und Abladeprozesse beschleunigt werden. Und langfristig? Gehe es darum, "die Machbarkeit aller wasserbau- und wasserwirtschaftlichen Optionen" zu prüfen. Soll heißen: eine Vertiefung der Fahrrinne. BASF-Chef Martin Brudermüller hat obendrein vorgesorgt und Schiffe mit niedrigem Tiefgang gebucht, und zwar "alles, was es da an Transportkapazität gibt".

Für Scheuer ist das Niedrigwasser nur ein Klima-Verkehrsproblem von vielen. Er muss sich etwa auch um die Bahn kümmern. Die extremen Temperaturen stressen die Klimaanlagen in den Zügen und erhöhen das Risiko von Bränden an den Trassen. Heftigere Regenfälle unterspülen Strecken, häufigere Stürme knicken Bäume um. Die Folgen sind Streckensperrungen, Zugausfälle, noch mehr Verspätungen.

Karoline Meßenzehl arbeitet beim Staatskonzern in einem neuen Team, das Naturrisiken managt. Erst habe man untersucht, "wie robust wir aufgestellt sind", sagt die Geowissenschaftlerin, die Auswirkungen der Hitze auf die Gleise, den Schotter, die Stellwerke geprüft. "Seitdem analysieren wir, wo wir uns wie anpassen müssen." Ein paar Maßnahmen hat die Bahn bereits ergriffen. Sie will 160 Millionen Euro ...

