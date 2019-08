Leipzig (ots) - Sehr geehrte Medienvertreter,



hiermit laden wir Sie ein, sich an dem Akkreditierungsverfahren anlässlich der Verleihung der HHL-Ehrendoktorwürde an Bundeskanzlerin Angela Merkel am 31. August 2019 zu beteiligen.



Die Verleihung findet im Rahmen der Graduierungsfeier 220 internationaler Studenten der Handelshochschule Leipzig (HHL) ab 9:00 Uhr in der Oper Leipzig statt. Die Laudatio wird die nominierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde halten. Akkreditierungen sind von 8:00 bis 9:00 Uhr und von 9:45 bis 10:45 Uhr möglich.



Die Poolführerschaft für das bewegte Bild in Fernseh-Qualität übernimmt der MDR. Die Poolführerschaft beginnt mit der Bereitstellung der Bilder von der Ankunft der Kanzlerin gegen geplant 11 Uhr. Dort haben akkreditierte Fotografen die Möglichkeit, ein Foto zu schießen von der Begrüßung aller Ehrengäste (Bundeskanzlerin, Ministerpräsident Michael Kretschmer, Christine Lagarde). Diese Bilder wird der MDR per Live-Signal und später unter dem Titel HHL_Ehren_Ankunft zur Verfügung stellen. Außerdem stellt der MDR von etwa 11:05-12:30 Uhr allen Broadcastern ein Live-Signal von der Bühnen-Veranstaltung inklusive sämtlicher Reden (Merkel, Lagarde, Michael Kretschmer) zur Verfügung sowie einen Mitschnitt unter dem Titel: HHL_Merkel_Ehrendok. Es wird gebeten, bis zum 29.08.2019 unter der Emailadresse: koordination-mdr-nachmittag@mdr.de Ihren Bedarf anzumelden. Der MDR-Ansprechpartner ist am Veranstaltungstag unter 0341-300-4712 zu erreichen.



https://www.facebook.com/Handelshochschule/ wird am Veranstaltungstag ab 9:00 MEZ (+/-) ein Livestream der gesamten Graduierungsfeier stattfinden.



Fotografen und Journalisten ohne Kameratechnik bitten wir, sich auf die angegebene Weise für das Auswahlverfahren zur Akkreditierung zu bewerben, da wir gegenenfalls eine Auswahl treffen müssen.



Beginn Akkreditierungsbewerbung: 14.08.2019



Ende Akkreditierungsbewerbung: 22.8.2019



Bescheid über die erfolgte



Auswahl: ab 26.8.2019



Für das Akkreditierungsverfahren können Sie sich auf der folgenden Seite bewerben.



https://hhl-akkreditierungsantrag.eventbrite.de



Bitte geben Sie dazu das Kennwort: EDW_Akkreditierung ein.



