Die US-Industrieproduktion ging im Juli auf monatlicher Basis um 0,2% zurück - Der US-Dollar-Index hält sich im Plus - Die Industrieproduktion sank im Juli auf monatlicher Basis um 0,2 Prozent, teilte die Federal Reserve am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. "Die Produktion im verarbeitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...