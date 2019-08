Der Ölpreis WTI fällt den zweiten Tag in Folge - Die nächste Unterstützung bildet 54,00 Dollar - Ölpreis WTI auf dem Tageschart Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notiert sowohl unter 55,00 Dollar als auch unter seinen gleitenden Durchschnitten. Der Ölpreis fällt den zweiten Tag in Folge, als er an dem Widerstand aus den Glättungen ...

