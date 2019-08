In Deutschland stimmt vieles nicht. Die staatlichen Investitionen sind zu schwach, die öffentliche Infrastruktur ist inadäquat, die Bürokratie überbordend. Wäre ein Deutschland-Fonds die Lösung?

In den letzten Tagen wurde deutlich, dass die deutsche Wirtschaft gegenwärtig stagniert. Dies ist keine echte Überraschung, denn das weltwirtschaftliche Umfeld ist schwach. Aber auch in Deutschland stimmen viele Dinge nicht. Insbesondere die staatlichen Investitionen sind zu schwach, die öffentliche Infrastruktur ist nach wie vor inadäquat. Hinzu kommen Blockaden beziehungsweise Unsicherheiten durch Steuerpolitik und exzessiver Bürokratie.

In dieser Situation fordern immer mehr Politiker, die schwarze Null aufzugeben und - unterstützt durch den Niedrigzins - die öffentlichen Ausgaben weiter zu steigern. Sie werden dabei unterstützt von namhaften Ökonomen. Professor Hüther fordert gar einen 450 Milliarden Euro schweren kreditfinanzierten Deutschland-Fonds, der nahezu kostenlos finanziert nur Gewinner hervorrufen könne.

Das klingt erstmal gut, denn eine Steigerung öffentlicher Investitionen ist unabdingbar. Und in der Tat kann es nicht verkehrt sein, bei einem Zins von nahezu Null Investitionen in die Zukunft mit Hilfe zukünftiger Steuereinnahmen zu finanzieren. Denn viele Investitionen dienen nicht nur der heutigen Generation, sondern können auch von zukünftigen Generationen genutzt werden, so zum Beispiel Schulen, Straßen, Datennetze, Stromtrassen und vieles mehr.

Nun ist das Problem keineswegs neu. Seit Jahrzehnten schon investiert die öffentliche Hand zu wenig, viele Jahre sind negative Nettoinvestitionen zu verzeichnen gewesen. Anders gewendet: Die Infrastruktur verrottet, und das bei Rekord-Steuereinnahmen. Warum tut sich also die Politik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...