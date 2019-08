The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0248890573 ZUERICH STADT 14-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BC0AT97 BARC 09/19 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB88P6 NORDLB GELDM.FRN 03/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US31428XAZ96 FEDEX CORP. 2020 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB00C1 LB.HESS.-THR. GMF08C/13 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KV9 LB.HESS.THR.CARRARA02M/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0218709 GOLDMAN SACHS GRP 2019 BD02 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0022091 GOLDMAN SACHS GRP 2019 BD02 BON AUD N

CA XFRA USN39427FW99 HEINEKEN 17/47 REGS BD02 BON USD N

CA B9IB XFRA USP18445AF68 OI 11/16 REGS BD02 BON BRL N

CA XFRA XS0439817908 YORKSH.WT.F. 09/19 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1278568420 FMS WERTMGMT MTN 15/19 BD02 BON USD N