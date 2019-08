The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AL03 DZ BANK CLN E.9761 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AL11 DZ BANK CLN E.9762 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AL29 DZ BANK CLN E.9763 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ALW1 DZ BANK CLN E.9757 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ALX9 DZ BANK CLN E.9758 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ALY7 DZ BANK CLN E.9759 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ALZ4 DZ BANK CLN E.9760 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB34H9 LB.HESS.THR.CARRARA08G/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB34J5 LB.HESS.THR.CARRARA08H/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB34Q0 LB.HESS.THR.CARRARA08K/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB34T4 LB.HESS.THR.CARRARA08M/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB2CLD6 LBBW NK STUFENZINS 19/21 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000LB2CLE4 LBBW AD STUFENZINS 19/22 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000NLB27S8 NORDLB FESTZINSANL.18/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US05964HAE53 BCO SANTANDER 17/23 BD01 BON USD N

CA XFRA USP46756AH86 GENNEIA 17/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USP7464EAB22 PAMPA ENERG. 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU05375AQ09 AVIS B.C.R./ 19/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US05964HAF29 BCO SANTANDER 17/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US05964HAG02 BCO SANTANDER 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US05964HAJ41 BCO SANTANDER 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US05971KAA79 BCO SANTANDER 2025 BD02 BON USD N

CA XFRA US05971KAC36 BCO SANTAND. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US05971KAD19 BCO SANTAND. 19/24 BD02 BON USD N