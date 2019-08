FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CW1 XFRA CA18538U1066 CLEARWATER SEAFOODS INC. 0.034 EUR

G8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.134 EUR

CBUE XFRA IE00BGPP6473 ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH 0.051 EUR

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.073 EUR

821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.026 EUR

OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. 0.224 EUR

D0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD 0.030 EUR

WXIG XFRA DE000DWS0XF8 FOS RENDITE U.NACHHALTI.A 0.700 EUR