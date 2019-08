Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Donnerstag um 849 Kontrakte gefallen ist, was dem zweiten Rückgang in Folge entspricht. Das Volumen legte gleichzeitig um 26K Kontrakte zu. EUR/USD kann 1,1026 erneut testen Die Abwärtsbewegung des EUR/USD durchbrach am Donnerstag die 1,1100 Unterstützung. ...

