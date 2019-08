Die Konjunktur sorgt seit einigen Quartalen für trübe Stimmung in deutschen Schlüsselindustrien. Chemie und Pharma bilden da keine Ausnahme.Bei Produktion und Umsatz stellt sich der Branchenverband VCI für 2019 auf ein Minus von 4 resp. 3% ein. An Investitionen in F&E wird dennoch nicht gerüttelt. Das hat Tradition. Schon im Krisenjahr 2008 gab es hier keinen Einbruch, erinnert der VCI anlässlich seiner F&E-PK nicht ohne Stolz. Während Deutschland in anderen Bereichen wie der Digitalisierung gerne als Investitionswüste abgestempelt wird, trotzt die Chemie diesem Stigma. Mit 11,8 Mrd. Euro knacken deutsche Chemie- (4,7 Mrd. Euro) und Pharmakonzerne (7,1 Mrd. Euro) einen neuen Rekord. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...