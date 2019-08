Die konventionelle Milchindustrie ist umweltschädlich und schlecht fürs Tierwohl - gleichzeitig steigt der Appetit auf Milch und Käse. Start-ups wie Legendairy Foods forschen deshalb an Milch aus dem Labor.

Im Durchschnitt hat jeder Deutsche im vergangenen Jahr 51,5 Kilogramm Milch und 24 Kilo Käse konsumiert. Damit sank zwar der Verbrauch an Milchprodukten im Vergleich zu 2017, ist aber immer noch viel zu hoch, befinden zumindest Tier- und Umweltschutzorganisationen. Denn Milchproduktion "bedeutet unendliches Leid für Kühe" (Peta) und ist zudem umweltschädlich: Laut UN-Angaben ist die Milchindustrie global betrachtet für vier Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich (was allerdings die Fleischproduktion der Milchtiere mit einbezieht).

Und mit der Weltbevölkerung wächst auch das Verlangen nach Milch und Milchprodukten: Der weltweite Milchkonsum ist in den vergangenen zehn Jahren stetig gestiegen. Und die FAO, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, schätzt, dass der weltweite Bedarf bis zum Jahr 2027 um 22 Prozent ansteigen wird, getrieben vor allem durch Indien und Pakistan. Ähnlich wie die Fleisch- gerät damit auch die Milchindustrie unter Zugzwang, Lösungswege für eine effizientere, umwelt- und tierwohlverträglichere Produktion aufzuzeigen - und kommt dabei mitunter auf ganz ähnliche Ideen wie die zuletzt populär gewordenen Hersteller "Beyond Meat" und Co.: Milch und Käse aus dem Labor.

Raffael Wohlgensinger ist Schweizer und als solcher, wie er sagt, "mit Käse, Raclette, Fondue und Schokolade groß geworden und ich liebe es". Dennoch ernährt sich der 25-Jährige seit rund vier Jahren vegan. Es sollte in der Theorie kein Problem darstellen, für Milch- und Käseliebhaber wie Wohlgensinger vegane Alternativen zu finden. Schließlich gibt es seit Jahren Milch, Käse und Joghurt auf Basis von Soja, Reis, Mandeln, Kokos oder Hafer, auch wenn dieser vegane Milchersatz sich nicht "Milch" nennen darf. In der Praxis aber gibt es sehr wohl ein Problem, das der Schweizer wie folgt auf den Punkt bringt: "Es schmeckt einfach nicht."

Casein und Molkenprotein aus der Petrischale

Mit dieser Meinung steht Wohlgensinger keineswegs allein da - ebenso wenig mit der Feststellung, dass es "hier doch eine Lücke" gibt. Denn derzeit forschen und werkeln zahlreiche Start-ups daran, die beiden wichtigsten Bausteine von Milch künstlich im Labor herzustellen: Casein und Molkenprotein. Dies gelingt, indem man zunächst die Gene der Kühe identifiziert, die für die Produktion jener Bausteine verantwortlich sind. Im nächsten Schritt wird der Stoffwechsel von Hefepilzen so manipuliert, dass sie die begehrten Nährstoffe in der Petrischale produzieren. Dieses Vorgehen ist nicht neu - so ließen Forscher auch schon Cannabis-Wirkstoffe oder besondere Bier-Aromen durch genmanipulierte Hefen erzeugen. Auf der Basis der so gewonnenen Nährstoffe lassen sich dann - theoretisch - allerlei Milchprodukte künstlich erzeugen, ohne dass eine Kuh involviert wäre. In Deutschland ist Wohlgensingers Firma Legendairy Foods auf diesem Forschungsfeld aktiv, die der studierte Betriebswirt zusammen mit der Wissenschaftlerin Britta Winterberg im Januar in Berlin gegründet hat. Die ebenfalls in Berlin ansässige Beteiligungsgesellschaft Atlantic Food Labs stieg zu Beginn mit 60 Prozent bei der Neugründung ein.

Aktuell, erklärt Wohlgensinger, beschäftige seine Firma vier Mitarbeiter. Man kooperiert mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...