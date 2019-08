RCS-fähige Chatbots, Enabler und Geschäftsanwendungen vorintegriert mit den Messaging-as-a-Platform (MaaP)-Lösungen von Mavenir

Mavenir, der weltweit führende Anbieter von Messaging- und Rich-Communications-Services (RCS), gab heute bekannt, dass seine RCS-Business-Messaging (RBM)-Lösung bereit ist, die Umsatzgenerierung für Mobilfunknetzbetreiber (Mobile Network Operators, MNOs) durch ein solides Partner-Ökosystem zu beschleunigen. Dieses Ökosystem ist bereit, Marken und Inhalte auf den RCS-Kanal zu bringen, den A2P-Messaging-Umsatz zu steigern und neue Umsatzmöglichkeiten in den Bereichen Conversational Commerce, Kundenservice und digitale Werbung für Mobilfunkbetreiber zu eröffnen.

Mavenirs globales RCS-Business-Messaging-Partner-Ökosystem-Programm, das im August 2018 gestartet wurde, besteht aus einer wachsenden Gemeinschaft von branchenführenden Messaging-Partnern, die sich darauf konzentrieren, Mobilfunknetzbetreibern ein überzeugendes Business-to-Consumer (B2C)-Messaging-Ökosystem zu bieten, um die mobile Messaging-Plattform der Wahl für Werber, Handelsmarken, Inhaltsanbieter und Unternehmen zu werden. In seinem ersten Jahr ist das Ökosystem auf 60 Mitglieder angewachsen, darunter Aggregatoren, Chatbot- und Business-Anwendungsentwickler sowie Anbieter von Communications Platform as a Service (CPaaS). Dies war entscheidend, um das Bereitstellen von sechs RCS-Business-Messaging-Systemen von Mavenir in Europa und Nordamerika zu beschleunigen, die voraussichtlich noch vor Ende des Jahres in Betrieb gehen werden.

Dieses Partner-Ökosystem ermöglicht es Mobilfunknetzbetreibern, schnell mit der Umsatzgenerierung durch Business-Messaging zu beginnen, ein breiteres Spektrum an Diensten für Unternehmen und Handelsmarken anzubieten und so einen übersichtlichen Kanal und einen einzigen Integrationspunkt zu schaffen, während die Kontrolle über die Beziehung zu Handelsmarken, Aggregatoren und Endnutzern erhalten bleibt.

"Der Erfolg von RCS-Business-Messaging für Mobilfunkbetreiber hängt von der Fähigkeit des Unternehmens ab, eine umfassendere und schnellere Kundeneinbindung zu ermöglichen", sagte Guillaume Le Mener,SVP/GM, Business Mobility Solutions, Mavenir. "Das rasante Wachstum des Partner-Ökosystems von Mavenir, zu dem auch Unternehmensexperten wie LivePerson und Twilio gehören, zeigt ein zunehmendes Interesse an RCS als B2C-Kanal für Unternehmen, um mit den heutigen 257 Millionen monatlich aktiven RCS-Nutzern in Kontakt zu treten. Kombiniert mit unserer umfassenden RCS-Messaging-Expertise, der Zusammenarbeit mit der GSMA und der Reichweite der Mobilfunkbetreiber, wird das Ökosystem ein kritischer Erfolgsfaktor sein, um RCS-Business-Messaging zum bevorzugten Kanal für mobile Interaktion mit den von der GSMA prognostizierten 831 Millionen RCS-Nutzern bis zum 1. Quartal 2021 zu machen1

Die Mavenir RCS-Business-Messaging-Lösung ermöglicht es Handelsmarken, Aggregatoren, Inhalts-Anbietern, Unternehmen und Mobilfunknetzbetreibern, RCS-Messaging-Technologien zu monetisieren und vielfältige Multimedia-Endbenutzererfahrungen aus der nativen Messaging-Anwendung auf mobilen Geräten bereitzustellen.

Der Time-to-Market-Vorteil besteht darin, Geschäftsanwendungen vorzeitig auf die Nutzung des RCS-Kanals vorzubereiten, so dass sie sich innerhalb weniger Tage in die RCS-Bereitstellung der Mobilfunknetzbetreiber integrieren lassen.

Einige wichtige Fakten über die RCS-Dynamik:

Globale Mobilfunknetzbetreiber planen die Einführung von RCS-Business-Messaging in diesem Jahr.

Google hat den RCS-Gast-Modus in mehreren Märkten weltweit eingeführt.

Wird bereits im Android-Messaging-Client von Google unterstützt, der von den meisten Herstellern von Android-Geräten vorinstalliert wurde (und als Download für ältere Geräte verfügbar ist).

Wird bereits im Samsung-Messages-Client unterstützt, der in die neuesten Android-Smartphones von Samsung integriert ist.

Mavenir bietet zudem einen herunterladbaren mobilen Client für Mobilfunknetzbetreiber, die einen solchen Ansatz in ihrem Markt verfolgen wollen.

Um mehr über RCS-Business-Messaging oder das Ökosystem von Mavenir zu erfahren, besuchen Sie https://mavenir.com/business-messaging-ecosystem.

