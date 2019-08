Köln (ots) - Die Autorin und Moderatorin Charlotte Roche lehnt Kosmetik zur Kaschierung ihres Alters strikt ab. "Ich bin ja ein Vorbild für andere Frauen. Da habe ich die Pflicht, natürlich zu altern", sagt die 41-Jährige dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Sich die grauen Haare zu färben oder mit Botox gegen Falten anzukämpfen, komme für sie nicht in Frage, so Roche weiter. Das Altern falle ihr aber auch nicht schwer: "Das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Da fühle ich mich wirklich wie ein Mann. Wenn alle sagen: 'George Clooney wird immer schöner mit dem Alter', hebe ich den Finger und sage: 'Ist bei mir genauso'." Wegen ihres Alters gelogen habe sie noch nie, und sie liebe es, Geburtstag zu feiern. "Da raste ich jedes Jahr total aus. Ich würde mich richtig freuen, wenn ich es schaffe, über 100 Jahre alt zu werden - und auch so auszusehen." Das Thema Vergänglichkeit bespreche sie auch intensiv mit ihrer Familie: "Ich denke jeden Tag über den Tod nach. Was für Krankheiten ich kriegen könnte im Alter zum Beispiel." Zum ganzen Interview geht es hier. https://www.ksta.de/koeln/charlotte-roche-ueber-koeln--jeden-tag-dachte-ich--ich-muss-wegen-der-abgase-sterben--33017128



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/4350763