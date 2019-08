NEW YORK (Dow Jones)--Nach kleineren Vortagesgewinnen und einer äußerst wechselhaften Woche startet die Wall Street am Freitag nochmals im Plus. Kurz nach Handelsstart gewinnt der Dwo-Jones-Index 0,8 Prozent auf 25.792 Punkte, der S&P-500 steigt um 0,9 Prozent und der Nasdaq-Composite um 1,1 Prozent. Die Stimmung hatte sich am Donnerstag etwas aufgehellt, da US-Konjunkturdaten überwiegend auf der freundlichen Seite lagen. Unter anderem hatten Einzelhandelsdaten die andauernde Konsumfreude der Amerikaner belegt. Zudem hatte EZB-Ratsmitglied Olli Rehn die Hoffnung auf ein Stimulierungspaket seines Hauses geweckt, was auch an den US-Märkten gut ankam.

Daneben setzen Anleger aber auch ihre Hoffnung auf die Federal Reserve und preisen eine "große" Zinssenkung um 50 Basispunkte im September mit einer Wahrscheinlichkeit von über 20 Prozent ein. Am Freitag kam von politischer Seite ein Entspannungssignal: Denn China wird nach Angaben einer Staatszeitung die Proteste für mehr Demokratie in Hongkong nicht ähnlich niederschlagen wie jene am Tiananmen-Platz in Peking 1989.

Euro schwächelt

Am Devisenmarkt setzt sich die jüngste Euro-Schwäche fort, gedrückt wird die Gemeinschaftswährung vor allem von der Perspektive einer deutlichen Lockerung der EZB-Geldpolitik, die von Rehn am Vortag eröffnet wurde. Aktuell notiert der Euro bei 1,1070 Dollar nach über 1,11 am späten Donnerstag.

Das Thema Sicherheit spielt am Freitag zunächst noch keine herausragende Rolle. Der sichere Hafen Gold verliert etwa 10 Dollar auf 1.513 je Feinunze. Auch bei den Staatsanleihen kommt es zu Verkäufen in kleinerem Ausmaß. Die Rendite der Zehnjahres-Treasurys steigt im Gegenzug um 2,7 Basispunkte auf 1,55 Prozent.

Am Ölmarkt ist ebenfalls eine leichte Entspannung zu erkennen, nachdem die Preise wegen Konjunktursorgen zuletzt heruntergeprügelt wurden. Die US-Sorte WTI gewinnt 1,0 Prozent auf 55,03 Dollar, der Brentpreis steigt um 0,5 Prozent auf 58,52 Dollar.

Nvidia nach Zahlen gesucht

Bei den Einzelwerten fallen Applied Materials um 2,8 Prozent. Der US-Konzern hat im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 44 Prozent weniger verdient als im Vorjahr, auch der Umsatz ging zurück. Immerhin wurden die Prognosen der Analysten übertroffen.

Besser kommen die Zahlen des Grafikchipexperten Nvidia an, dessen Kurs um 7,8 Prozent steigt. Der Gewinn auf bereinigter Basis und je Aktie fiel höher aus, als Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz sank zwar, übertraf aber ebenfalls die Konsensschätzung. Nvidia betonte, dass neue Grafikchips für Videospiele im Kerngeschäft wieder für eine erhöhte Profitabilität sorgten.

Deere steigen um 2,4 Prozent. Der Hersteller von Traktoren hat mitgeteilt, dass der Verkauf von Landwirtschafts-Ausrüstung wegen der Zurückhaltung der Farmer gelitten habe. Dennoch wurden beim Umsatz die Erwartungen übetroffen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.792,46 0,83 213,07 10,57 S&P-500 2.874,38 0,94 26,78 14,66 Nasdaq-Comp. 7.851,89 1,10 85,27 18,34 Nasdaq-100 7.572,14 1,17 87,25 19,62 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,52 1,9 1,50 31,5 5 Jahre 1,44 1,9 1,42 -48,5 7 Jahre 1,50 1,4 1,48 -75,1 10 Jahre 1,55 2,7 1,53 -89,2 30 Jahre 2,01 3,6 1,97 -105,9 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 07:53 Uhr Do, 17:23 % YTD EUR/USD 1,1072 -0,32% 1,1104 1,1104 -3,4% EUR/JPY 117,69 -0,14% 117,84 117,84 -6,4% EUR/CHF 1,0846 -0,05% 1,0864 1,0840 -3,7% EUR/GBP 0,9108 -0,93% 0,9165 0,9160 +1,2% USD/JPY 106,30 +0,17% 106,13 106,14 -3,1% GBP/USD 1,2156 +0,61% 1,2116 1,2117 -4,8% USD/CNY 7,0416 +0,11% 7,0374 7,0339 +2,4% Bitcoin BTC/USD 10.064,50 -2,52% 9.790,05 10.038,25 +170,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,03 54,47 +1,0% 0,56 +15,0% Brent/ICE 58,52 58,23 +0,5% 0,29 +5,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.512,80 1.523,90 -0,7% -11,11 +18,0% Silber (Spot) 17,18 17,29 -0,6% -0,11 +10,9% Platin (Spot) 836,35 840,30 -0,5% -3,95 +5,0% Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,2% -0,00 -2,0% ===

