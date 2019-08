EUR/JPY Anstieg über 118,00 verblasst - JPY leidet unter besserer Risikostimmung - Euro steht mit EZB Kommentaren unter starkem Verkaufsdruck - Nach einem kurzen Test der 118,00, nahm der Verkaufsdruck im EUR/JPY zu und so fiel der Kurs auf 117,70. EUR/JPY schaut auf Renditen, Risiko Das Paar fällt die dritte Sitzung in Folge und so notiert es ...

