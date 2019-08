Düsseldorf (ots) - MEN EXPERT steht seit jeher für performance-starke, nahbare Pflegeprodukte. Welcher Kollaborations-Partner könnte also besser zur Marke passen als der BVB? 2019 gehen der internationale Men Care-Experte und Deutschlands authentischster Fußball-Klub eine Partnerschaft ein, die gepflegte und sportinteressierte Männer gleichermaßen begeistern wird.



Einer wie keiner: Der BVB ist und bleibt Deutschlands authentischster Verein



Mario Götze, Marco Reus, Axel Witsel - die Liste der Top-Spieler beim BVB ist lang. Das allein ist aber nicht der Grund, warum der BVB seit Jahren als leidenschaftlicher Verein unter den Fußball-Größen gilt. BORUSSIA DORTMUND steht für einen starken und authentischen Sport. Kurzum: kein zweiter Bundesligist ist ambitionierter!



Carsten Cramer, BVB Geschäftsführer: "L'Oréal Men Expert ist eine moderne, etablierte und starke Marke mit Strahlkraft, die richtig gut zu Borussia Dortmund und dem Team des BVB passt." Für MEN EXPERT von L'Oréal Paris - ebenfalls eine Marke, die stetig Fans gewinnt - war klar, dass kein anderer Kooperations-Partner in Frage kommt. Tim Saunier, Marketing Leiter MEN EXPERT: "Men Expert verfolgt das Ziel, Männer durch Konsumentennähe bei Topqualität zu begeistern. Da auch der BVB seit Jahren für diese Werte steht, glauben wir an die großartigen Synergien dieser Partnerschaft."



Grooming meets Fußball: eine einzigartige Kooperation



Ab 2019 werden MEN EXPERT und BORUSSIA DORTMUND als unschlagbares Team auftreten. Tim Saunier: "Wir sehen uns als gleichberechtigte Partner, die die Werte des Anderen respektieren und kommunizieren. Men Expert wird von der BVB-Fangemeinde profitieren, der wir uns durch diese Partnerschaft präsentieren wollen. Dazu gehört natürlich die Präsenz der Marke im und am Stadion und auf den Vereins-Medien." Neben exklusiven Pflege- und Styling-Produkten im BVB-Design, plant MEN EXPERT gemeinsame Formate mit den Spielern, die nicht nur Einblicke in das Thema Männerpflege, sondern auch Insights aus dem Leben von Fußball-Stars gewähren werden.



MEX & BVB? It's gonna be a big deal!



