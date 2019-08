US Verbrauchervertrauen hat sich im August stark verschlechtert - US Dollar Index ignoriert enttäuschende Daten, bleibt über 98 - Die vorläufigen Ergebnisse der Verbrauchervertrauens Umfrage der University of Michigan zeigten, dass der Index der Verbraucherstimmung im August von 98,4 im Juli auf 92,1 fiel und so die Markterwartung von 97,2 verfehlte. ...

