Mainz (ots) -



Montag, 19. August 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Sorgerecht fürs Haustier - Trennung: Wer darf das Tier behalten?

Magersucht bei Männern - Ein Betroffener berichtet

Wanderer und E-Biker im Stress - Konflikte auf dem Wanderweg



Gast: Caro Cult, Schauspielerin



Montag, 19. August 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Tim Niedernolte



Ordnungsamt Wiesbaden auf Streife - Strafen für Grillen und mehr

Expedition Deutschland: Hamburg - Hoffnung trotz Schicksalsschlag

Bettina sucht die Liebe - Warum ist das so schwer?



Montag, 19. August 2019, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin

Moderation: Jana Pareigis



Nach dem Koalitionsausschuss - Wann kommt das Ende des Soli?

Hongkong in Aufruhr - Greift China gewaltsam ein?

Reisebericht aus Reykjavik - Hauptstadt des Nordens



Montag, 19. August 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Sandra Maria Gronewald



70 Jahre Otto-Versand Hamburg - Vom Katalog zum Online-Riesen



Montag, 19. August 2019, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Florian Weiss



Angelique Kerber in Barcelona - Interview mit der Sportlerin

Premiere mit Lukas Rieger - Mit Laura Tonke in "Mein Lotta-Leben"



Montag, 19. August 2019, 19.25 Uhr



WISO

Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Online-Spielsucht - Wenn aus Gaming eine Krankheit wird



Meist fängt es ganz harmlos an, doch schleichend wird aus dem

Online-Spielspaß oft bitterer Ernst: "Gaming Disorder",

Computerspielsucht. Sechs Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 25

Jahren in Deutschland gelten als computerspielsüchtig. Dann kommen

sie gar nicht mehr los von den digitalen Fantasie- und Spielwelten.

Sie finden sich im "echten Leben" kaum noch zurecht, leben fast nur

noch in der Scheinwelt des Cyberspace von "Fortnite", "PUBG", "Call

of Duty" und Co. Soziale Kontakte verkümmern und schließlich auch die

Psyche: Dann ist die Schwelle zur ernsten Krankheit überschritten.

Wie ernst die Situation ist, und zwar weltweit, zeigt sich daran,

dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Computerspielsucht im Mai

2019 offiziell als Krankheit anerkannt hat. "Gaming Disorder" gilt

nun ebenso als Sucht wie zum Beispiel die Abhängigkeit von Alkohol.

Aber wo liegt die Grenze zwischen gesundem Spielspaß und krankhafter

Sucht? Wie kann man vorbeugen, und - wenn es dafür bereits zu spät

ist - wie kann man die Jugendlichen aus der virtuellen Welt der

Online-Spielsucht wieder zurückholen ins "echte" Leben? Der WISO-Tipp

informiert.



Weitere Themen:

Barrierefreier Badezimmer-Umbau - Handwerker auf dem Prüfstand

Babygläschen im Check - Ist teuer auch immer besser?

Arztbehandlungen am Lebensende - Welche Therapien sind sinnvoll?

Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4350882