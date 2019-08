Mainz (ots) - An Greta Thunberg scheiden sich die Geister. Egoistisch, kompromisslos, kritisieren die einen. Ihren Mut, ihre Unerschrockenheit loben die anderen. Und wie häufig liegt die Wahrheit dazwischen. Ja, die schwedische Aktivistin hat der Klimadebatte Schwung gegeben. Jetzt reden alle darüber, wie die Welt morgen aussehen soll. Denn am Befund gibt es keinen Zweifel: Wir leben alle auf Kosten der kommenden Generationen - und die meisten auch auf Kosten ihrer eigenen Zukunft. Ein, zwei Dürre- und Extremhitzesommer sind nicht der Beleg für das, was sich unsichtbar über uns zusammenbraut - diesen Beweis hat die Wissenschaft längst erbracht. Aber diese Sommer geben uns eine Vorstellung davon, wie das Klima in der Zukunft sein wird, wenn wir nicht umsteuern. Über das Wie - und dies ist kein unwichtiger Aspekt der Debatte - muss aber demokratisch entschieden werden. Und mit weiterem Blick als dem, den die 16-jährige Thunberg zurzeit auf ihrer Segeljacht hat. Sie blickt nämlich nur bis zum Horizont. Die Demokratie hat komplexe Spielregeln, zum Glück. Thunberg hat ihre eigenen. Wie eigen, zeigte sich kürzlich bei einer Veranstaltung in der Schweiz, wo auf ihr Betreiben hin Journalisten des Saales verwiesen wurden. Von weitem Blick und tiefem Verständnis für demokratische Prozesse zeugt es nicht, wenn man die offene Debatte scheut. Und selbst der Klimaschutz ist kein Thema, das über allen anderen steht: Es steht, wenn auch weit oben, in Konkurrenz zu vielem. Kompromisslosigkeit hilft da wenig. Deshalb kann Thunberg nur eine Inspiration sein. Aufs Podest gehört sie nicht.



Pressekontakt:



Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/7840