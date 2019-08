BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat nach einem Treffen mit dem britischen Schatzkanzler Sajid Javid betont, dass die übrige Europäische Union (EU) auf "alle Szenarien" eines britischen Ausscheidens aus der EU vorbereitet sei. Er habe am Freitag ein "gutes Treffen" mit seinem neuen britischen Amtskollegen gehabt, erklärte Scholz über den Kurznachrichtendienst Twitter. Man habe über den Brexit und die künftige Zusammenarbeit diskutiert.

"Die EU27 steht zusammen und ist bereit für alle Szenarien", erklärte Scholz in dem auf Englisch verfassten Tweet. "Der beste und einzige Weg für ein geordnetes Ausscheiden ist der ausgehandelte Brexitdeal", hob der Bundesfinanzminister hervor. Zuvor hatte bereits Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin gesagt, ein No-Deal-Brexit wäre "in niemandes Interesse", die Regierung bereite sich aber auf alle Möglichkeiten vor.

