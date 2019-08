Halle (ots) - Lange Laufzeiten können ein Ärgernis sein. Aber Mobilfunker bieten längst auch Kontrakte mit kurzer Laufzeit sowie Prepaid-Tarife für extrem flexible Kunden an. Doch diese Varianten sind einerseits teuer, und sie machen andererseits die Sache kompliziert. Wird es generell vereinfacht - zum Beispiel mit einer Kündigung in jedem Fall schon nach einem Jahr -, müssen die Mobilfunker deutlich höhere Aufwendungen einplanen, um alte Kunden zu halten und neue zu gewinnen. Da diese Kosten bei allen Anbietern gleichermaßen anfallen, werden sie an die Kunden weitergegeben.



