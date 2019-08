Brasiliens Präsident sieht große politische und wirtschaftliche Risiken, sollte Argentinien eine linke Regierung bekommen. Brasilien ist die größte Volkswirtschaft im Mercosur-Bündnis.

Bei einem Wahlsieg der Linken in Argentinien und einer Rückkehr zum Protektionismus will Brasilien aus dem Mercosur aussteigen. Sollte sich nach den Wahlen eine mögliche neue Linksregierung im Nachbarland gegen die geplante Öffnung der Märkte stemmen, werde er das südamerikanische Staatenbündnis verlassen, sagte der rechte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro am Freitag.

Bei den landesweiten Vorwahlen am Sonntag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...