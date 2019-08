Der Kaschmir-Konflikt ist gefährlich eskaliert, Indien und Pakistan stehen sich unversöhnlich gegenüber. Nun ruft der US-Präsident zum Dialog auf.

US-Präsident Donald Trump hat an Pakistans Premierminister Imran Khan appelliert, in der gefährlich eskalierten Kaschmir-Krise das Gespräch mit Indien zu suchen. Das Weiße Haus teilte am Freitag (Ortszeit) mit, in einem Telefonat mit Khan habe Trump betont, Indien und Pakistan müssten die Spannungen durch Dialog reduzieren. Bei einem Besuch Khans im Weißen Haus im Juli hatte Trump angeboten, im Kaschmir-Konflikt zwischen den beiden südasiatischen Erzfeinden zu vermitteln. Indien lehnte das ab.

Indien und Pakistan haben seit ihrer Unabhängigkeit von britischer Kolonialherrschaft im Jahr 1947 drei Kriege geführt, zwei davon um die geteilte Region Kaschmir. Beide Atommächte beherrschen jeweils einen Teil von Kaschmir, ein weiterer Teil gehört zu China.

Indiens Regierung hatte dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir Anfang voriger Woche den Teilautonomiestatus entzogen und damit die jüngste Eskalation in der Dauerfehde mit Pakistan ausgelöst. Die Bevölkerung wurde vorher nicht informiert. Zurzeit kontrollieren Zehntausende Soldaten das Himalaya-Gebiet, um Proteste gegen das Vorgehen der Regierung zu verhindern. Seit knapp zwei Wochen gilt eine Ausgangssperre, Internet und ...

