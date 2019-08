Elon Musk will Menschen auf den Mond und schließlich auf den Mars bringen, an Bord eines gigantischen "Raumschiffs", das doppelt so groß ist wie die Saturn-V-Rakete der Apollo-Mondmission. Aber zuerst muss er es testen. Da kommt der Starhopper ins Spiel. 20 Meter hoch, aus glänzendem, rostfreiem Stahl gebaut und auf nur einem einzigen "Raptor"-Motor thronend, ist der Starhopper eine kürzere Testversion des Schiffes, die sich eines Tages zu einem vollwertigen Raumschiff entwickeln wird. Seit Monaten ...

