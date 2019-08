Nie zuvor ging es Verbrauchern so gut, denn das Angebot ist immens. Doch für die Firmen ist das ein großes Risiko: Wer sich nicht an die Anforderungen gerade der jüngeren Kunden anpasst, wird es künftig schwer haben.

Kunden haben es heute besser denn je. Unzählige Unternehmen buhlen um ihre Gunst. Das erhöht die Ansprüche, vor allem die der jüngeren Käufer: Sie wollen Konsum mit gutem Gewissen. Sie wollen Erlebnis statt Eigentum. Sie fordern sofortige Verfügbarkeit. Und sie suchen die persönliche Note. Diese Erwartungen der Generation Z spüren die Firmen unmittelbar. Denn die späten 90er-Jahrgänge verfügen über eine hohe Kaufkraft. Allein in den USA sind es geschätzte 150 Milliarden Dollar. Der Anteil dieser Generation an den Verbrauchern wird bis zum Jahr 2020 weltweit auf rund 40 Prozent wachsen.

Ich bin überzeugt, dass vier Trends die Geschäftsmodelle vieler Firmen verändern - egal, welche Produkte oder Services sie anbieten. Wer sich darauf nicht anstellt, wird vermutlich verlieren.

Erstens spüren wir ein wachsendes soziales, ökologisches und ethisches Bewusstsein. Fridays for Future von Greta Thunberg steht symbolhaft für das Aufbegehren der jüngeren Generationen. Der skandinavische Begriff Flygskam - auf Deutsch Flugscham - breitet sich aus und setzt Reisende unter Rechtfertigungsdruck. Auch in anderen Bereichen nimmt das Bewusstsein für den ökologischen und sozialen Fußabdruck zu - zu Recht! Daraus sind schon komplette Geschäftsmodelle entstanden, auch in der Modebranche. Das Sneaker-Label Veja etwa steht für nachhaltig produzierte Turnschuhe mit hohen ethischen Standards. Das Unternehmen setzt in der Beschaffung auf hohe Fair-Trade-Standards. Auf Instagram war es im vergangenen Jahr die begehrenswerteste Marke und wächst seit 2015 jährlich um etwa 50 Prozent.

Aber auch mit einzelnen Produktlinien ...

