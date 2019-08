Die Umweltministerin schließt eine Kandidatur für das Amt der SPD-Vorsitzenden aus. Sie habe mit dem Klimaschutz genug zu tun - andere seien daher besser geeignet.

Umweltministerin Svenja Schulze hat eine Kandidatur für das Amt der SPD-Vorsitzenden ausgeschlossen. "Ich habe nicht vor, für den SPD-Vorsitz zu kandidieren", sagte Schulze am Samstag bei einer sogenannten Bürgerpressekonferenz beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz in Berlin. Sie ergänzte: "Ich finde, dass wir jetzt gute Kandidatinnen und Kandidaten haben, die das leisten können." Die Bundespressekonferenz ist der Zusammenschluss der Hauptstadt-Journalisten in Berlin.

Sie habe auch großen Respekt für die ...

