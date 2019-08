Italien kopflos, Deutschland anspruchslos. Ganz anders Frankreich: Staatspräsident Emmanuel Macron inszeniert sich als Macher. Beim G7-Gipfel in Biarritz wird er Hof halten. Welche Strategie steckt dahinter?

Er kann es noch. Manchmal lässt Emmanuel Macron sein schweres Amt wieder ganz leicht aussehen. So, als sei alles nur ein Spiel. Und er dessen Meister. Dann krempelt er die Hemdsärmel hoch, schüttelt ein paar Hände, herzt Kinder, wechselt heitere Worte mit seinen Bürgern, posiert für Selfies und kündigt, en passant, ein Treffen mit dem Präsidenten Russlands an seinem südfranzösischen Urlaubsort an. Am 19. August, wenige Tage vor dem G7-Gipfel in Biarritz, wenn Macron die Bühne gehört, wird Wladimir Putin sein Gast sein. Und er selbst in seinem Element: als Weltpolitiker, Weltmächtiger, Weltmacher.

Macron, 41, ist nun seit etwas mehr als zwei Jahren Präsident von Frankreich. Die En-Marche-Euphorie des Anfangs ist verflogen. Die Gelbwesten haben demonstriert, dass viele Bürger seine selbstgewisse Art ablehnen, seinen napoleonischen Auftritt, seine Reformpolitik. Aber der ehrgeizige Charismatiker hat sich in den vergangenen Monaten auch als überraschend zäh und flexibel, hartnäckig und gewieft erwiesen: Macron will sein Land umbauen. Er will Europa führen. Und er will, dass sein Wort weltweit gehört und beachtet wird.

Das politische Umfeld erleichtert ihm die Arbeit. Die USA sind unter Donald Trump keine glaubhafte Stimme der freien Welt mehr. Die Briten haben sich in Europa selbst aus dem Spiel genommen. Die Deutschen müssen die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel ordnen. Und die Italiener stürzen sich in eine weitere Regierungskrise. Macron kann sich in dieser labilen Lage auf G7-Ebene als Globalgestalter profilieren, der Menschheitsprobleme wie den Klimawandel und die Massenmigration schiedsrichterlich, von einer höheren Warte aus beurteilt. Und in Europa als Vertreter der Vernunft, der einerseits Deutschland wegen seiner Handelsbilanzüberschüsse tadelt und andererseits Italiens schuldenfrohe Haushaltspolitik rügt.

Dass der rechtspopulistische Innenminister Matteo Salvini in Italien Neuwahlen anstrebt, um sich als Umfragekönig den Thron des Ministerpräsidenten zu sichern, dürfte Macrons Bedeutung (und Selbstverständnis) als Reformer des Kontinents und präsidialer Makler einer Politik der Mitte in Europa noch stärken. Wir erleben den zweiten Frühling eines so selbst- wie sendungsbewussten Politikers, der die Richtlinien der EU-Regierung bestimmen will. Eines Politikers, der bestehende Ordnungen kühl kalkulierend zerstört, Widerstände mit Ausdauer beseitigt und sich schlau zu verkaufen weiß - einen Politiker der Macht, der Modernisierung und des Marketings.

1. Der Machiavellist

ie Ferien des Präsidenten in der Provence, auf halbem Weg zwischen Nizza und Marseille, seien "dem Studium gewidmet", heißt es aus dem Élysée-Palast. Und es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass Macron sich dabei vor allem in die Schriften eines italienischen Denkers vertieft, über den er bereits als Student eine Arbeit geschrieben hat: Niccolò Machiavelli.

"Sehen nämlich kann jeder, verstehen können wenige", unterwies der Renaissance-Philosoph die Fürsten seiner Zeit in der "Kunst, den richtigen Schein zu erzeugen". Entsprechend weiß Macron seine Rendezvous mit den Mächtigen zu nutzen, um seine innenpolitischen Probleme zu überstrahlen. Im Frühsommer überraschte er die EU-Partner mit Schläue und Furchtlosigkeit. Noch ehe sich im EU-Parlament die Anhänger des Spitzenkandidaten-Modells formiert hatten, erlegte Macron den CSU-Mann Manfred Weber - und beförderte zwei ihm gewogene Frauen: Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin und Christine Lagarde zur Chefin der Europäischen Zentralbank. Keine Frage, Macron hat das Zeug zur Bestie, stellt eine Kreuzung aus Fuchs und Löwe (so formulierte es Machiavelli) dar.

Von der Leyen wird an der Spitze der EU-Kommission nicht genuin deutsche Interessen verteidigen können. Deutsche Wirtschaftsvertreter sorgen sich bereits, dass sie nicht mehr auf ein offenes Ohr in Brüssel zählen können - auf einen Sinn für nationale Interessen, den EU-Kommissar Günther Oettinger in den vergangenen zehn Jahren durchaus besaß. Die Personalie Lagarde beweist zudem, wie langfristig Macron denkt und plant. Indem er seine Landsfrau in Frankfurt installiert, garantiert er Frankreich auf Jahre niedrige Zinsen. So kann Macron im Falle einer zweiten Amtszeit weiter mit lockerer Geldpolitik kalkulieren.Macrons nächste wichtige Personalentscheidung: die französische EU-Kommissarin. Macron hat mindestens zwei kompetente Frauen auf dem Zettel: Sylvie Goulard, Vizegouverneurin der französischen Notenbank, und Florence ...

