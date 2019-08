Zu einer weiteren Demonstration in Hongkong werden Hunderttausende Teilnehmer erwartet. Am Samstag waren zuletzt 50.000 Menschen auf der Straße.

In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong sind die Proteste gegen den Einfluss aus Peking am Sonntag in eine neue Runde gegangen. Die Demokratiebewegung hat zu einer weiteren Großdemonstration aufgerufen. Die veranstaltende Menschenrechtsgruppe Civil Human Rights Front hofft, wieder Hunderttausende Teilnehmer zusammenzubringen.

Im Internet kursierten auch Aufrufe zu einem "Marsch der Millionen". Rund um den Veranstaltungsort, einen Park ...

Den vollständigen Artikel lesen ...