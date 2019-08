Deutschlands Investitionsmaßnahmen stocken vor allem wegen langsamen Prozessen in Behörden. Das Finanzministerium lenkt bereits dagegen.

Deutschland muss mehr investieren - weil viele Straßen, Brücken und Schulen marode sind, Hunderttausende Wohnungen in den Städten fehlen und die Zinsen so niedrig sind wie noch nie. Derartige Forderungen werden immer lauter. Ökonomen und Wirtschaftsverbände kritisieren seit langem, dass die große Koalition unter Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht beherzt genug in die Zukunft investiert.

Die Gescholtene pariert solche Vorwürfe stets mit einem Argument, zuletzt Mitte des Monats bei einer Leserveranstaltung der Ostsee-Zeitung: "Bei uns ist das Problem nicht, Investitionen vorzuziehen, sondern wir müssen Planungsprozesse beschleunigen." Und: Der Fachkräftemangel verhindere, dass fertige Baugenehmigungen auch umgesetzt würden.

Aber stimmt das Argument noch? Ja, sagen viele Experten aus Merkels CDU, etwa der haushaltspolitische Sprecher Eckhardt Rehberg: "Nicht das Geld ist das Problem bei den Investitionen, sondern der schleppende Abfluss."

Nötig seien daher schnellere Prozesse in den Behörden, mehr Planer und weniger Regulierungen. Doch beim sozialdemokratischen Koalitionspartner und im SPD-geführten Finanzministerium wird zumindest auf allmähliche Fortschritte verwiesen. Aus zwei Fördertöpfen, mit denen der Bund klamme Kommunen bei Investitionen unterstützt, kommt mittlerweile deutlich mehr Geld vor Ort an - oder ist konkret verplant. Dies gilt vor allem bei Infrastrukturmaßnahmen.

Zwar gebe es noch immer einen kommunalen Investitionsstau von gigantischen 138 Milliarden Euro, sagt die SPD-Finanzpolitikerin Cansel Kiziltepe. Aber beim 3,5 Milliarden Euro schweren Infrastrukturprogramm gehe es immerhin voran. "Hier sind mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...