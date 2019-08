"Hunter" sammeln in der Nacht E-Scooter von den Straßen, um die Akkus wieder aufzuladen. Für die abendlichen Touren braucht man starke Nerven.

Der Sound der Nacht ist laut und schrill. "Piep, piep, piep", tönt es im Minutentakt aus dem Laderaum des Transporters, mit dem der "Hunter" auf der Jagd nach E-Scootern durch die Straßen fährt. Was sich dort hinten mit penetrantem Signalton beschwert, sind die Scooter der Verleihfirma Tier. Weil sie beim Einsammeln - anders als beim Rollern - nicht entsperrt werden, protestieren sie gewissermaßen, dass sie vom Fleck bewegt werden.

"Es ist wichtig, dass man gute Musik dabei hat", sagt Oliver Jaworek, der zu Electro-Klängen vermisste Gefährte sucht, während die Sonne untergeht und sich die Straßen von Köln langsam leeren. Sein wichtigstes Arbeitsgerät ist eine Karten-App, die ihn zu seinen Zielen lotst. Grün heißt niedriger Akku, erklärt der 31-jährige Kölner. Rot heißt: "Wir haben dich seit mehr als einem Tag nicht gesehen. Wäre schön, wenn du mal wieder zuhause vorbei kommst."

Zuhause, das ist für die mintgrünen Tretroller aktuell eine Lagerhalle im Kölner Stadteil Dellbrück. Etwas verloren stehen die kleinen Gefährte in dem meterhohen Raum - fein säuberlich aufgereiht und an überdimensionale Steckdosenleisten angeschlossen. 50 Stück in einer Reihe, dazwischen Akkus und Kabelsalat. An einer Wand stapeln sich nach den ersten Wochen auch bereits ein paar Dutzend defekte Exemplare. Nach Angaben von Tier sollen sie - soweit möglich - vor Ort repariert werden.

Von hier aus beginnen ...

