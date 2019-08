Nur wenige Minuten Freiheit wird der Politiker Ilja Jaschin wieder festgenommen. Der Oppositionelle wollte bei der Wahl zum Stadtrat kandidieren.

Die russische Polizei hat den Oppositionspolitiker Ilja Jaschin am Sonntag gleich nach dessen Entlassung aus dem Arrest noch an der Moskauer Haftanstalt wieder festgenommen. Jaschin, ein enger Vertrauter des 2015 ermordeten früheren Vizeregierungschefs Boris Nemzow, werde der Aufruf zu Massenprotesten vorgeworfen, sagte ein Polizist in einem ...

