Ist das pragmatisch oder ein Zeichen freiwilliger Selbstentmündigung? Eltern spielen bei der Karriereplanung ihrer Kinder eine immer größere Rolle. Was vernünftig erscheinen mag, führt nicht immer zu guten Ergebnissen.

Es gäbe an diesem unerträglich heißen Sommertag viele tolle Dinge, die man als junger Mensch in Neubrandenburg im südlichen Mecklenburg tun könnte. An einem der vielen Badeseen die Zeit vertrödeln. Das Fusion-Festival bei Neustrelitz besuchen. Oder einfach ein Eis essen. Wenn da nicht Mutti wäre.

"Alleine", gibt der 17-jährige Edgar unumwunden zu, "wäre ich hier sicher nicht hingegangen." So ist er aber doch da, auf der vielleicht ungewöhnlichsten Jobmesse des Landes. Parentum heißt die Veranstaltung im Haus der Kultur und Bildung am Marktplatz von Neubrandenburg. Drinnen sieht es auf den ersten Blick aus wie auf vielen Jobmessen: eine große Halle, viele bunte Aufstellwände, dazwischen Luftballons, Gläser voller Kugelschreiber und freundliche Personaler. Ungewöhnlich sind die Bewerber: Denn die sind hier mit Begleitung geladen beim "Eltern- und Schülertag für die Berufswahl", wie es auf einem lila Banner am Eingang steht. In genau dieser Reihenfolge.

Papa schreibt an Bewerbungen mit

Die Messe in Neubrandenburg, einem der wenigen wirtschaftlichen Zentren zwischen Berlin und der Ostsee, ist Ausdruck eines Trends, von dem die Personalverantwortlichen im Land immer häufiger berichten: Der Einfluss der Eltern auf die Karriereplanung ihrer Kinder steigt. Das gilt vor allem für den Berufseinstieg direkt nach der Schule, setzt sich aber auch später fort. Bei der Kurswahl in der Uni, dem Thema der Bachelorarbeit, der Bewerbung ums Traineeprogramm: Ohne meine Mutti sag ich gar nichts.

Aus den Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS), der mit über 60.000 Befragten größten Langzeitstudie, die das deutsche Bildungswesen je gesehen hat, ergibt sich, dass 80 Prozent aller Jugendlichen die Eltern als wichtige Richtgröße für ihre Berufswahl betrachten. Sie sind damit wichtiger als alle anderen Ratgeber wie Lehrer oder Freunde. 45 Prozent aller Eltern übernehmen dabei teilweise die Suche nach freien Stellen für ihre Kinder, 44 Prozent schreiben an der Bewerbung mit. Und 17 Prozent der Jugendlichen gaben gar an, ihre Eltern auch mal zum Vorstellungsgespräch mitzunehmen. Ob die Eltern für diese wachsende Rolle überhaupt geeignet sind, darüber gehen die Meinungen von Karriereberatern auseinander. Zudem zeigen wissenschaftliche Untersuchungen: Je größer der Einfluss der Eltern, desto stärker reproduziert sich die Arbeitswelt der Vergangenheit, was wiederum Innovationen hemmt und die Chancengleichheit schwächt.Es sind erstaunliche Zahlen, die das Bildungspanel da erbringt. Schließlich wird doch gerade der Übergang von der Schule an die Uni oder in den Beruf mit dem entscheidenden Schritt in die Selbstständigkeit gleichgesetzt: Jahrelang habe ich nur gemacht, was andere von mir wollen - jetzt entscheide ich. "Es ist gerade die Entscheidungsfreiheit, die viele Jugendliche verunsichert", sagt Roderich Stintzing, Chef und Gründer des Instituts für Talententwicklung in Hannover. Mit seinem Institut veranstaltet er bereits seit zwei Jahrzehnten Berufsmessen für Schüler, bietet außerdem individuelle Beratung an. Seit 2011 tourt er zudem mit dem Parentum-Konzept durchs Land. Den Anstoß dafür bekam er aus der Personalabteilung der Deutschen Bank. Den Mitarbeitern dort war in den Einstellungsrunden für Auszubildende aufgefallen, dass ihnen immer häufiger Eltern gegenübersaßen. "Deshalb kamen sie auf mich zu und fragten, ob wir nicht auch mal etwas für Eltern und Schüler gemeinsam machen könnten." Geboren wurde aus diesem Wunsch das, was Stintzing heute seinen "Publikumshit" nennt.

Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...