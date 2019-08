Politik ist ein riesiges Puzzle. Viele haben nur wenige Teile zur Verfügung, andere finden einfach keinen Anfang, weil ihnen das Hauptbild in der Mitte fehlt. Und dann gibt es die, die vorgeben zu wissen, wie das Bild am Ende aussehen wird. Diese Leute treiben alle anderen in den Wahnsinn.

Der Beitrag Was Sachsen von der Politik erwarten: "Loofen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...