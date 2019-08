Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Ein knackiger Salat oder eine leckere Reispfanne - wenn wir uns etwas zu essen machen, brauchen wir dafür meistens Öl oder Fett. Doch welches Öl schmeckt gut und ist gesund? Petra Bröcker hat für Sie nachgefragt:



Sprecherin: In den meisten Haushalten gibt es tierisches Fett wie Butter und pflanzliches Öl, etwa Olivenöl. Die pflanzlichen Produkte sind meist die bessere Wahl, sagt Christian Krumm von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Christian Krumm 20 sec.



"Als gesund gelten ganz klar die meisten pflanzlichen Öle, weil sie besonders viele ungesättigte Fettsäuren enthalten. Die sind im Gegensatz zu den gesättigten Fettsäuren, wie sie in tierischen Fetten enthalten sind, deutlich gesünder. Wer trotzdem auf den feinen Buttergeschmack nicht verzichten will, der kann beim Kochen einfach einen kleinen Klecks Butter dazugeben. Das ist dann kein Problem."



Sprecherin: Wer zu einem pflanzlichen Öl greift, liegt also richtig. Worauf muss man achten?



O-Ton Christian Krumm 23 sec.



"Wenn man kalte Speisen oder Salate zubereiten möchte, dann greift man am besten auf native, also kalt gepresste Öle zurück. Die enthalten noch die volle Bandbreite ihrer gesunden Inhaltsstoffe. Einige davon, wie zum Beispiel Olivenöl, eignen sich auch für sanftes Erhitzen oder Dünsten. Wer aber frittieren oder kräftig anbraten möchte, sollte eher auf ein raffiniertes Pflanzenöl setzen."



Sprecherin: Unter den pflanzlichen Ölen gibt es eins, das besonders gesund ist:



O-Ton Christian Krumm 18 sec.



"Das weitaus beste Fettsäuremuster besitzt das aus Leinsamen gewonnene Leinöl. Es enthält hohe Mengen an besonders gesunden Omega-3-Fettsäuren. Der eigenwillige Geschmack von Leinöl lässt sich durch Mischen mit anderen Ölen etwas überdecken, ansonsten haben auch Rapsöl und Olivenöl eine hervorragende Fettsäurezusammensetzung."



Generell sollte die Ernährung ausgewogen sein. Das gilt auch für die Auswahl der Fette, schreibt die "Apotheken Umschau". Wer am liebsten Butter auf Brot isst, sollte diese deshalb sparsam verwenden. Eine Alternative ist Margarine, am besten solche, die auf Rapsöl basiert.



