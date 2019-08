Tesla: wieder ein Akku explodiert! Präzise Prognose zu TSLA bei ratgeberGELD.at, Teilgewinne bereits mitgenommen! Wo liegt jetzt das nächste Kursziel?

Symbol:ISIN: US88160R1014: Der letzten Analyse zur Tesla-Aktie von ratgeberGELD.at vom 12. August ist nicht viel hinzuzufügen, außer dass der Aktienkurs sich quasi punktgenau in die erwartete Richtung entwickelt.Tageskerzen vom 12. – 16.08.2019 in hellerer FarbeDEs gibt Nachrichten, die den Aktienkurs weiter nach unten drücken dürften: in China ist ein Tesla Model S explodiert und der Leipziger Autovermieter Nextmove hat eine Bestellung über 85 Fahrzeuge storniert, weil es immer wieder – auch sicherheitsrelevante – Mängel gab. Man kann die Tesla-Aktie auch mit rosigen Prognosen zur Zukunft der batterie-fokussierten Elektromobilität nicht gesundbeten. Der Chart ist ohne jeden Zweifel extrem bärisch!Ebenso eindeutig sind die Zahlen aus dem Traders Live Chat von ratgeberGELD.at. Hier die konkrete Umsetzung dieses erfolgreichen Trades vom 14.8.:SHORT SWINGTRADE $TSLA 228.3 SWING stop 230.50 16:15 Die Eröffnung des Trades erfolgte bereits 45 Minuten nach Börsenstart als die Tesla-Aktie wie erwartet den Kurs Richtung Süden einschlug. Das Risiko betrug gerade einmal 2,20 USD.CLOSE SWINGTRADE $TSLA ½ 220.80 +5% 18:59Mitnahme von Teilgewinnen des Trades nur 1 Stunde und 44 Minuten bei der ersten längeren grünen Kerze. Der Gewinn je Aktie betrug damit 7,50 USD je Aktie, abzüglich Brokerspesen.Der Rest des Trades läuft weiter, weil doch einiges dafür spricht, dass die Aktie von Tesla weiter fallen wird.span >Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/tesla-aktie-weiter-short-kandidat/Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in TSLA.