BERLIN (Dow Jones)--Die große Koalition will bis Mitte Oktober eine Halbzeitbilanz ihrer bisherigen Arbeit vorlegen. Darauf einigten sich Union und SPD bei ihrem Koalitionsausschuss in Berlin. "Die Regierungsparteien haben sich über das weitere Verfahren über die Bestandsaufnahme verständigt, wie sie im Koalitionsvertrag zur Mitte der Legislaturperiode vorgesehen ist", erklärten die Parteien nach dem Treffen. "Die Bundesregierung wird diese Bestandsaufnahme gemeinsam bis spätestens Mitte Oktober vornehmen."

Zur Vorbereitung der Entscheidung des Klimakabinetts am 20. September will der Koalitionsausschuss demnach zu weiteren Arbeitsgesprächen am 2. und 13. September zusammenkommen. Zu Fragen der Grundrente soll in den kommenden zwei bis drei Wochen ein Grundsatzpapier durch die Bundesminister Hubertus Heil (SPD) und Helge Braun (CDU) erstellt werden. Auf dieser Basis sollten in einer Arbeitsgruppe der die Koalition tragenden Parteien die notwendigen politischen Entscheidungen getroffen werden.

Bei dem Treffen hatte die Koalition zudem Beschlüsse zum Wohnpolitik getroffen. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus nannte die Arbeit der Koalition im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF "gar nicht so schlecht". Man müsse sie aber besser verkaufen. "Wir müssen mehr über Wirtschaft reden", sagte Brinkhaus. Zum Solidaritätszuschlag werde das umgesetzt, was im Koalitionsvertrag stehe. "Das ist unser Plan."

August 19, 2019

