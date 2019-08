Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Freitag um 2,2K Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen baute seine schwankende Aktivität aus und so fiel es um fast 50K Kontrakte. EUR/USD bereit für Test der 1,1026 Der EUR/USD steht heute unter 1,1100 unter Abwärtsdruck. Das Open Interest ist zusammen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...