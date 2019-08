FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH5YX3 HCOB DLMC 1 16/21 0.000 %

XFRA DE000HSH4055 HCOB MZC 16 15/20 0.000 %

W8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.413 EUR

XFRA XS0224480722 EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR 0.000 %

WW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.147 EUR

S9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.102 EUR

SPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1 0.858 EUR

Q8Q XFRA US74733V1008 QEP RESOURCES INC. DL-,01 0.018 EUR

PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.903 EUR

PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.135 EUR

HNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.099 EUR

DUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.451 EUR

KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.068 EUR

GDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1 0.016 EUR

SWTF XFRA TH0201A10Y19 INTOUCH HLDGS -FGN.-BA 1 0.039 EUR

CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.451 EUR

BWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.190 EUR

ALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.316 EUR

NVAM XFRA TH0201010R12 INTOUCH HLDGS -NVDR- BA 1 0.039 EUR

DNQ XFRA NO0010096985 EQUINOR ASA NK 2,50 0.235 EUR

SRY XFRA IL0010927254 SARINE TECHNOLOGIES LTD. 0.005 EUR

MLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.170 EUR

12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.306 EUR

GDUB XFRA BRGGBRACNPR8 GERDAU S.A. PFD 0.016 EUR

BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.451 EUR

NRM XFRA AU000000IAG3 INS.AUST.GRP 0.123 EUR

XC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 2.031 EUR

R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.812 EUR

18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.298 EUR

SBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.406 EUR

NMB XFRA US65158N1028 NEWMARK GRP CL.A DL-,01 0.090 EUR

HF5 XFRA KYG459461037 HONMA GOLF DL-,0000025 0.070 EUR

F8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.542 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.185 EUR

1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.132 EUR