FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C073 XFRA LU0378436520 COMST.-S.E.600P+HG.UETF I 3.775 EUR

C072 XFRA LU0378436447 COMST.-S.E.600 O+G.UETF I 3.166 EUR

C071 XFRA LU0378436363 COMS.-STX EU.600 M.UETF I 1.432 EUR

C070 XFRA LU0378436108 COMS.-S.E.600INSUR.UETF I 2.497 EUR

C069 XFRA LU0378436017 COMST.-S.E.600IG+S UETF I 1.956 EUR

C068 XFRA LU0378435985 COMS.-S.E.600 HLTH.UETF I 2.933 EUR

C067 XFRA LU0378435803 COMS.-S.E.600F.+B.U.ETF I 2.337 EUR

C066 XFRA LU0378435712 COMS.-S.EU.600 F.S.UETF I 3.086 EUR

C065 XFRA LU0378435639 COMS.-SX.E.600C.+M.UETF I 1.969 EUR

C064 XFRA LU0378435555 COMST.-S.E.600 CHE.UETF I 5.087 EUR

C063 XFRA LU0378435472 CS-STX E.600 BA.RE.UETF I 4.993 EUR

C062 XFRA LU0378435399 COMST.-S.E.600 BA.U.ETF I 1.503 EUR

C061 XFRA LU0378435043 COMST.-S.E.600 A+P UETF I 3.587 EUR

C060 XFRA LU0378434582 CS.-STX.EU.600 NR U.ETF I 2.372 EUR

C051 XFRA LU0378434236 COMS.-E.STOXX SD30 UETF I 1.944 EUR

C050 XFRA LU0378434079 COMST.-E.STOXX 50 U.ETF I 2.126 EUR

XI9 XFRA KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 0.029 EUR

CMZ XFRA IL0010952641 CAMTEK LTD. 0.153 EUR

C024 XFRA LU0947415054 C.S.-FTSE CHINA A50 U.E.I 2.641 EUR

XFRA DE000HSH4022 HCOB MZC 15 15/25 0.000 %

04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01 0.081 EUR

GC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.054 EUR

CS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.054 EUR

C014 XFRA LU1033694362 C.-S+P 500 EO D.HD N.TR I 0.688 EUR

C025 XFRA LU1033694107 C.MSCI JAP.100P.D.HD EO I 0.284 EUR

DHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.162 EUR

QCH XFRA AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD. 0.141 EUR

KHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.361 EUR

C007 XFRA LU1033693638 COMSTAGE-MDAX UCITS ETF I 0.408 EUR

EQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 2.221 EUR

PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.235 EUR

EA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.208 EUR

PBE XFRA US7045511000 PEABODY ENERGY DL-,01 0.131 EUR

E905 XFRA DE000ETF9058 COMSTAGE 1-SDAX UCI.ETF I 0.679 EUR

E908 XFRA DE000ETF9082 COMSTAGE 1-TECDAX U.ETF I 0.222 EUR