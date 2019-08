Die Börsen-Woche startet freundlich. Gute Vorgaben aus Übersee helfen. Die Marktteilnehmer warten derweil auf neue Signale zur deutschen Konjunktur, die schon am Mittag kommen dürften. Von Unternehmensseite her stehen Conti- und Vapiano-Aktien im Fokus. Der Restaurant-Wert verliert weiter an Wert. Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenauftakt an seine Erholung vom Freitag anknüpfen. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex DAX signalisierte vor Xetra-Handelsstart ein Plus von fast ein Prozent ...

