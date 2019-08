Hoffnung auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China gibt dem deutschen Aktienmarkt Börsianern zufolge Auftrieb. Außerdem seien Anleger erleichtert, dass die Proteste in Hongkong am Wochenende friedlich verliefen und China nicht einmarschiert sei. Der Dax legte zur Eröffnung am Montag ein Prozent auf 11.681 Punkte zu.

