Der erste "Schulstreik für das Klima" Greta Thunbergs vor dem

schwedischen Parlament am Freitag, den 20. August 2018, markierte den

Startpunkt für eine globale Kampagne, die ein Jahr später als Fridays

for Future (FFF) Hunderttausende auf die Straße bringt. Zum Jahrestag

haben die Forscher*innen des Instituts für Protest- und

Bewegungsforschung Moritz Sommer, Dieter Rucht, Sebastian Haunss und

Sabrina Zajak heute die erste umfassende, deutschsprachige Studie zur

Bewegung in Deutschland vorgelegt. Laut der von der

Heinrich-Böll-Stiftung und der Otto Brenner Stiftung unterstützten

Studie werden die FFF-Proteste vor allem von jungen, gut gebildeten

Demonstrierenden und von Frauen getragen. Viele der Jugendlichen

protestierten am 15. März zum ersten Mal. Sie wollen die Politik

unter Druck setzen, klimapolitische Versprechen einzulösen und sind

zugleich davon überzeugt, dass eine Veränderung der Lebensweise und

des Konsums einen wichtigen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel

leistet. Die Demonstrierenden sind keineswegs hoffnungslos, sondern

vielmehr handlungsbereit, politisiert und zuversichtlich, dass ihr

Protest Veränderungen hervorrufen kann. Für die Mobilisierung waren

persönliche Kontakte entscheidender als soziale Medien.



Grundlage der Studie sind Ergebnisse von Erhebungen in Berlin und

Bremen am 15. März 2019 im Rahmen einer europaweiten Befragung der

globalen Klimademonstrationen. Im europäischen Vergleich ist die

Kampagne nach den Autor*innen sowohl hinsichtlich der Zusammensetzung

der Teilnehmer*innen als auch in der Einschätzung von Lösungswegen

heterogener als das gemeinsame Leitmotiv vermuten lässt.



Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, sagte: "Die

Fridays for Future-Bewegung politisiert die Klimafrage in Deutschland

wieder gesellschaftsübergreifend. Die Bewegung mobilisiert junge

Menschen und nimmt die Politik in die Verantwortung, tatkräftig zu

handeln: Sie fordern unmissverständlich, dass die Politik der

Klimakrise eine entschiedene, ökologische, aber sozial ausgewogene

Transformation entgegenstellt. Das sind auch aus unserer Sicht die

richtigen Forderungen an die richtigen Adressaten - die Politik muss

endlich wieder ihre Kernaufgaben erfüllen."



Jupp Legrand, Geschäftsführer der Otto Brenner Stiftung, hebt hervor,

dass es in der Öffentlichkeit trotz der medialen Dauerpräsenz bisher

wenig gesichertes Wissen über die neue Protestbewegung gab. "Bisher

prägten Mutmaßungen, Vorurteile oder Spekulationen die Sicht auf

Fridays for Future". Jetzt, so Legrand weiter, "liegt eine erste

empirische Untersuchung vor, die Auskunft gibt über das politische

Profil, die Mobilisierungswege und die Ziele der Bewegung". Mit

dieser Untersuchung, so OBS-Geschäftsführer Legrand zusammenfassend,

"wird ein vielschichtiges und farbiges Bild von FFF gezeichnet, das

uns allen hilft, dieses gesellschaftspolitische Phänomen besser

verstehen und überzeugender einordnen zu können".



Die wesentlichen Ergebnisse der Studie zusammengefasst:



# Die FFF-Proteste werden von jungen, gut gebildeten Menschen und

stark von jungen Frauen getragen. Viele der demonstrierenden

Jugendlichen, von denen sich die Mehrheit im linken Spektrum

verortet, protestierten am 15. März zum ersten Mal.

# Bei der Mobilisierung zum Protest waren direkte persönliche

Kontakte mit Freund*innen und Bekannten noch wichtiger als digitale

soziale Medien.

# Die Demonstrierenden wollen die Politik unter Druck setzen,

klimapolitische Versprechen einzulösen. Vor allem die jungen

Demonstrierenden sind aber auch davon überzeugt, dass eine

Veränderung der Lebensweise und des Konsums einen wichtigen Beitrag

zum Kampf gegen den Klimawandel leistet.

# Die Demonstrierenden sind keineswegs hoffnungslos, sondern vielmehr

handlungsbereit, politisiert und zuversichtlich, dass ihr Protest

Veränderungen hervorrufen kann.

# Über die Hälfte der Schülerinnen geben an, dass Greta Thunberg ihr

Interesse am Klimawandel verstärkt hat.

# Im europäischen Vergleich ist die Kampagne sowohl hinsichtlich der

Zusammensetzung der Teilnehmer*innen als auch in der Einschätzung von

Lösungswegen heterogener als der gemeinsame Rahmen vermuten lässt.



Die "Studie Fridays for Future. Profil, Entstehung und Perspektiven

der Protestbewegung in Deutschland" von Moritz Sommer, Dieter Rucht,

Sebastian Haunss und Sabrina Zajak ist unter

