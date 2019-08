++ PBOC sorgt in Asien für Aufwind ++ Suttmeier behauptet, dass S&P 500 noch keinen Boden gefunden hat ++ Scholz und Merkel bereit Ziel der schwarzen Null aufzugeben ++ DE30 stößt auf wichtige Widerstände ++Nachdem die Rezessionsängste in der letzten Woche - u.a. durch die inverse US-Zinskurve - deutlich zunahmen, sorgten am heutigen Montag die Hoffnungen auf geldpolitische Stimuli für eine verbesserte Risikostimmung. Die PBOC präsentierte am Samstag ihre neue Zinsreform, um die Kapitalkosten für Unternehmen zu senken und der Verlangsamung der Konjunktur entgegenzuwirken. "Der Rückgang der Kreditzinsen verheißt Gutes für Chinas Kreditnachfrage und die Wachstumsaussichten in der zweiten Jahreshälfte 2019, um die Auswirkungen der anhaltenden ...

